Aquarien-Messe in Hamm: Welcher Fisch ist der schönste im Land?

Anders als viele Tiere in der Zoohandlung hätten diese besondere Farb- und Flossenformen. Die kleinen Guppys mit bunten Schwanzflossen seien bei Züchtern beliebt, weil sie sich gut kreuzen ließen. Und mit den Siegen bei Wettbewerben - wie dem in Hamm - steige dann der Preis und die Nachfrage.

Besucher Jörg Möller hat Gehweischnecken gekauft

Jörg Möller aus Hagen hat zu Hause ein 600 Liter-Becken und in der Zentralhalle in Hamm schon Pflanzen gekauft. Jetzt packt er in seine Tasche noch eine kleine Plastiktüte mit Geweihschnecken. "Die fressen die Schwarzalgen im Becken" , sagt der Aquarien-Fan.

65 Aussteller verkaufen Pflanzen, Tiere und Deko

Tausende Besucher werden in der Hammer Zentralhalle bis Sonntag erwartet

Einen Gang weiter schieben sich Besucher an den Becken entlang. Tanja aus dem Münsterland ist mit der ganzen Familie gekommen. Sie haben sich erst vor kurzem wieder Becken angeschafft. Vor wenigen Tagen haben sie die ersten Fische eingesetzt. Auf der Messe wollen sie nun schauen, was es noch alles gibt.

Dafüber informieren rund 65 Aussteller. Es gibt Stände mit einer großen Auswahl an Aquarienpflanzen, Fischen und Technik. Dazwischen bieten Händler große und kleine Wurzeln und andere Objekte an. Mit solchen bauen Aquarianer Landschaften für die Tiere. Die besten Landschaftsbauer treten an diesem Wochenende in Hamm sogar zu einer Weltmeisterschaft an.

Quellen:

Michael Schönefeld, Organisator Messe "aqua expo XXL"

WDR-Reporter vor Ort

Über dieses Thema berichtet der WDR am 25.04.2025 auch im Hörfunk in der WDR2-Lokalzeit aus Dortmund.