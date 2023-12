Nach Brandserie: Dortmunderin gibt drei Taten zu

Handy-Spur führte zur Verdächtigen

Wie die Polizei am Montag mitteilte, sind die Ermittelerinnen und Ermittler der Dortmunderin durch die Auswertung von Funkzellendaten auf die Schliche gekommen. Dabei habe sich herausgestellt, dass das Handy der Frau in drei Fällen zum Tatzeitpunkt mit der Funkzelle am Tatort verbunden war. Einer der drei Brände hatte Ende November den Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Nordstadt zerstört.

Im Moment laufen weitere Auswertungen beim Landeskriminalamt. Es soll geklärt werden, ob die Tatverdächtige für die weiteren Brände in Dortmund verantwortlich ist, die der Brandserie zugerechnet werden. Die 45-Jährige sitzt aktuell schon im Gefängnis, weil sie eine Geldstrafe nicht bezahlt hatte. Danach kommt sie in Untersuchungshaft, so die Polizei.

Quellen:

Polizei Dortmund

Staatsanwaltschaft Dortmund

WDR-Reporter