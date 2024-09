Fachkräftemangel: Ukrainische Ärzte verstärken Klinikum in Hagen

Der russische Angriffskrieg hat das Leben der Familie Koshchii völlig auf den Kopf gestellt. Vladislava und Yevhen Koshchii waren angesehene Chirurgen in Charkiw. Neben ihrer Tätigkeit im Krankenhaus unterrichteten sie auch an der Nationalen Wassyl-Karasin-Universität Charkiw.

Angst ums Leben und Flucht

Als die ersten Bomben im Hof ihres Plattenbaus in Charkiw einschlugen, blieb ihnen keine andere Wahl, als mit ihren vier Kindern ins Auto zu steigen und zu fliehen. Sie fanden Schutz und Sicherheit in Essen.

Vladislava und Yevhen Koshchii hatten weder ein Zuhause noch Arbeit. Darüber hinaus mussten sie in einem fremden Land zurechtzufinden. Doch das Ehepaar ließ sich nicht entmutigen und sie wagten mit 46 Jahren einen Neuanfang.



Neuanfang in Deutschland

Trotz aller Herausforderungen begannen sie sofort, intensiv Deutsch zu lernen und sich auf die Fachsprachprüfung vorzubereiten.

''Alles war neu. Unsere Verbindungen, unser Netzwerk ist verloren… Anfangs fühlte ich mich wie ein neugeborenes Baby, ohne Dokumente, ohne irgendetwas. Das war schwer.'' Vladislava Koshchii, Ärztin aus Charkiw

Im Meer der Bürokratie nicht untergehen

Doch der Weg zurück in ihren Beruf als Ärztin und Arzt erwies sich als ein steiniger Pfad. Parallel zu ihren Deutschkursen durchliefen die beiden einen wahren Marathon durch die deutsche Bürokratie. Die Beschaffung unzähliger Dokumente, Zeugnisse und Übersetzungen fühlte sich an, als würden sie in einem Meer aus Papier ertrinken.

''Man fühlt sich wie in einem Meer. So viele Papiere. Du gehst tiefer und tiefer und brauchst immer mehr Dokumente. Ich habe Diplome und Zeugnisse. Ich habe meine Weiterbildung zur Fachärztin, meine Promotion. Ich habe alles hier. Warum brauche ich noch etwas zur Anerkennung?'' Vladislava Koshchii, Ärztin aus Charkiw

Ein Grund, stolz zu sein

Trotz aller Hürden erhielten die beiden im Juli 2024 eine auf zwei Jahre befristete Berufserlaubnis und dürfen nun als Assistenzärzte arbeiten. Nach über 100 Bewerbungen haben sie endlich eine Zusage erhalten und starten im September im Agaplesion Klinikum Hagen in der Neurologie.

Diese Rückkehr in den Beruf ist für Vladislava und Yevhen nicht nur eine Chance zur beruflichen Weiterentwicklung, sondern auch ein Grund, stolz auf sich zu sein.

Warum dauert die Anerkennung so lange?

Die Erfahrung der Familie Koshchii ist keine Ausnahme. Laut der Bezirksregierung Münster wurden zwischen Februar 2022 und Juli 2024 über 560 Anträge von Personen mit einer medizinischen Ausbildung aus der Ukraine gestellt, aber nur 17 Approbationen und 67 Berufserlaubnisse erteilt.

Die Anerkennung ist oft langwierig und erfordert Gutachten zur Prüfung der Gleichwertigkeit der Qualifikation, was den Prozess verzögert.

Eine von Nordrhein-Westfahlen unterstützte Bundesratsinitiative schlägt vor, ausländischen Ärzten direkt eine Kenntnisprüfung zu ermöglichen, um das langwierige Anerkennungsverfahren zu verkürzen.

Auch Prof. Dr. med. Hubertus Köller vom Agaplesion Klinikum Hagen spricht sich für eine einfachere und schnellere Anerkennung aus, wenn Ärzte an vergleichbaren Universitäten ausgebildet wurden.

Unsere Quellen:



Agaplesion Klinikum Hagen

Pressestelle Bezirksregierung Münster

WDR -Reporterin vor Ort