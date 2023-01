Eine Tote nach Wohnhaus-Explosion in Bochum

Die Suche hatte sich kompliziert gestaltet. "Zum einen sind die Trümmer dieses eingestürzten Hauses sehr instabil" , so Heußen in der Nacht, "wir haben also immer noch die Gefahr, dass einzelne Teile zusammenbrechen könnten. Zum anderen ist in der Luft auch immer noch Gas nachweisbar." Das eingestürzte Haus wird jetzt durch einen Bauzaun gesichert.

Gas als Grund für Explosion

Schwieriger Einsatz für die Rettungskräfte

Eine Gasexplosion scheint für den Hauseinsturz verantwortlich sein. Auch wenn das Wohnhaus nach Angaben der Bochumer Stadtwerke keinen Gasanschluss hat, konnte die Feuerwehr an mehreren Stellen eine Gaskonzentration feststellen.

Es wird gerätselt, woher das Gas kam. Eine Vermutung: Laut Stadt gab es in der Gegend Bauarbeiten für die Verlegung von Glasfaser-Leitungen. Dabei könnte eine Gasleitung beschädigt worden sein. Anwohner berichten dem WDR , dass sogar noch gestern dort gearbeitet wurde. Daneben wird spekuliert, ob eine Bergbau-Absenkung verantwortlich für eine beschädigte Gasleitung ist. Die Polizei ermittelt aktuell die Ursache und setzt dafür unter anderem Drohnen ein, um die Situation von oben zu bewerten.

Nachbarn können mittlerweile in Häuser zurück

Die Stadtwerke waren heute mit mehreren Baggern vor Ort, so Simon Heußen. Rund um die Einsatzstelle sind Löcher gegraben worden, um die Gasleitungen zu kontrollieren und um das Gas in der Gegend abzustellen. Die Anwohner konnten mittlerweile in ihre Häuser zurück. Allerdings haben zwölf Häuser weiterhin kein Gas und können nicht geheizt werden - die Stadtwerke helfen deswegen mit Heizlüftern aus.

Anwohner berichten von der Explosion

Bei dem Ausmaß der Zerstörung ist es fast ein Wunder, dass die Nachbarhäuser fast gar nicht beschädigt worden sind. Eine Nachbarin erzählt: " Man hat gedacht, es ist was Schweres vom Himmel gefallen, wie ein Hubschrauber. " Im Interview mit dem WDR berichtet die Anwohnerin Farina Heidmann, was sie nach der Explosion beobachtet hat. Sie wohnt gegenüber von dem Haus und sagt, dass man vor lauter Rauch und Staub erst einmal gar nichts sehen konnte.