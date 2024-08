Erste Metzgerei mit Selbstbedienung in Essen

Beinahe hätte die Traditionsmetzgerei Ziegler in Essen Stoppenberg aufgegeben. Die Betreiber haben keinen Nachwuchs gefunden, der das Traditionsgeschäft übernehmen kann. Dank des Selbstbedienungs-Konzepts können die Essener weiterhin ihr Fleisch vom Metzger kaufen. Sie müssen es aber selbst aus der Theke nehmen und abkassieren.

Zugang zur SB-Metzgerei nur mit EC-Karte

Viel Auswahl gibt es weiterhin, aber keine Beratung mehr.

Um Diebe abzuschrecken, kommt man nicht einfach so in den Laden. Für den Zutritt müssen Kunden ihre EC-Karte an den Sensor halten, um in die SB-Metzgerei zu kommen. " Darf’s ein bisschen mehr sein? ", fragt hier jetzt aber niemand mehr. Denn Verkaufspersonal gibt’s nicht. Hier suchen sich die ehemaligen Stammkunden jetzt selber Mett und Fleischsalat an der Theke und kassieren auch selber ab.

Scanner erkennt die Ware auf Kassenfläche

" Es ist schon ein seltsames Gefühl. Ich kannte Zieglers seit Jahrzehnten und jetzt kann man gar nicht mehr quatschen. Aber besser als ganz zu machen. ", erzählt eine Kundin. Geblieben sind immerhin die geliebten Rezepte. Die hat Ulrich Ziegler seinem Nachfolger Johann Steineshoff nämlich vermacht.

Neben der Fleischtheke steht die neue moderne Kasse, an der die Kunden selbst scannen und bezahlen.

Mit der modernen Kasse kommen nicht alle gleich klar. Alle Artikel müssen gleichzeitig auf der Kassenfläche liegen, aber nicht übereinander. Der Scanner erkennt die NFC-Etiketten sonst nicht. Am Touchscreen tippt man sich bis zum Bezahlen durch.

Klappt nicht für alle Kunden

Wer mag kann auch einfach per App vorbestellen und online zahlen. Gerade für die älteren Kunden ist das aber eine Barriere. Eine ältere Dame ist irgendwie ohne EC-Karte reingekommen und möchte bar zahlen. Doch das geht nicht mehr.

Sie hat Glück, dass der neue Chef Johann Steineshoff gerade zufällig zum Auffüllen da ist und ausnahmsweise bar kassiert. " In den ersten Wochen wird immer mal jemand hier sein, um Hilfestellung zu geben. Auch mit der Kasse. ", sagt er.

Projekt in der Testphase

Ein halbes Jahr will er das neue Konzept jetzt testen, so hat er es mit dem Vorbesitzer abgesprochen. Natürlich hofft er, dass es funktioniert, auch weil er 60.000 € investiert hat. In sechs Monaten wollen sie dann schauen, ob moderne Technik und traditionelle Rezepte den Kunden zusammen schmecken.

Unsere Quellen: