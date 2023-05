Warnstreik von Ärzten: Sechs kommunale Krankenhäuser in NRW betroffen

Die Warnstreiks an kommumalen Kliniken in NRW gehen weiter. 1.000 Ärzte wollen heute in NRW und Rheinland-Pfalz die Arbeit niederlegen, davon geht die Gewerkschaft Marburger Bund aus. Viele wollen zu einer bundesweiten zentralen Kundgebung in Frankfurt fahren, die am Mittag beginnt. Doch einige protestieren auch in ihrer Heimatstadt. In Neuss zum Beispiel wollen sich 100 Beschäftigte vor einem Städtischen Krankenhaus treffen.

Sechs Kliniken in NRW betroffen

In Nordrhein-Westfalen sind Krankenhäuser in Bad Oynhausen, Detmold, Bielefeld, Gelsenkirchen, Marl und Neuss betroffen. Die Mediziner in den Kliniken wollen auf ihre Forderungen aufmerksam machen. Sie fordern rückwirkend einen Inflationsausgleich und eine lineare Erhöhung der Gehälter um 2,5 Prozent. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände lehnte das bislang als überzogen ab - ohne ein eigenes Angebot vorzulegen.