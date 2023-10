Duisburger Musikerin "CassMae" wird in Indien berühmt

Seit ihrer Kindheit singt die Duisburgerin gerne. Lernt Musikinstrumente wie die afrikanische Trommel und Klavier, fängt an, ihre eigenen Lieder zu komponieren. Dabei hören der 21-Jährigen nicht nur ihre Follower in den sozialen Medien zu.

"Wir können ihre Liebe zu Gott spüren"

Auch der indische Premierminister Narendra Modi ist auf Spittmann aufmerksam geworden. "So eine melodiöse Stimme - und jedes Wort spiegelt Emotionen wider. Wir können ihre Liebe zu Gott spüren", sagte Modi im September in seinem Podcast über die Duisburgerin und spielte einige ihrer Lieder vor. Seitdem ist die von Geburt an blinde Musikstudentin zum Star in Indien geworden.

"Ich kann zwar die ganzen Sprachen nicht und ich muss noch viel lernen, aber ich mag die Spiritualität." Cassandra Mae Spittmann, Duisburger Musikerin

Über die Sprachfunktion ihres Handys sucht Spittmann Songs und Songtexte. Die Texte kann sie dann über ein mit Bluetooth verbundenes spezielles Gerät mit Brailleschrift lesen, sagt sie im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Beim Singen lasse sie sich von ihrem Gehör leiten.

Kontakt mit indischer Musik in den USA

Obwohl sich die Duisburgerin bis vor wenigen Jahren gar nicht mit indischen Sprachen beschäftigt hat, singt sie heute in Malayalam, Tamil und Kannada. Das in Nordindien verbreitete Hindi hat sie zudem begonnen zu lernen.