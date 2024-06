Duisburger Unternehmen an Mond-Mission von NASA beteiligt

Das Unternehmen arbeitet an fünf riesigen Satellitenantennen, die später in unterschiedlichen Ländern auf der Welt aufgebaut werden. Nur so ist die Kommunikation trotz Erdkrümmung- und Erdrotation jederzeit möglich. Adam Godden leitet das Projekt bei Vertex und weiß noch genau, als er zum ersten Mal mit Vertretern der NASA gesprochen hat: "Das war schon beeindruckend. Es ist toll, die Möglichkeit zu haben, an so einem Projekt zu arbeiten. Ich habe natürlich meinen Kindern davon erzählt und die interessieren sich nun für alles, was mit Raumfahrt und dem Weltraum zu tun hat."

Die Vertex Antennentechnik GmbH gibt es bereits seit über 30 Jahren. Das Unternehmen kennt in Duisburg und Umgebung kaum jemand, obwohl es sich international längst einen Namen gemacht hat.

Vertex baut neben Kommunikations- und Datenantennen (beispielweise für die Internetversorgung via Satellit) auch Teleskope, die Aufnahmen aus dem Weltall in Millionen Lichtjahren Entfernung liefern. Darunter das neue Fred-Young-Teleskop, den Nachfolger des bekannten Hubble-Teleskops.