Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg fegen in diesen Tagen Gehwege, immer wieder hören Anwohner Laubbläser und die Laubsäcke aus Plastik werden jeden Tag aus den Stadtteilen abgeholt.

In drei Stadtteilen in Duisburg läuft die Laubsammlung dieses Jahr allerdings anders als sonst: Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg testen ein neues und möglicherweise nachhaltigeres System. In den Statteilen Serm, Mündelheim und Ehingen sollen Anwohner ihr Laub entweder ganz normal in der Biotonne entsorgen.

Neues Laubentsorgungssystem soll Plastik einsparen

Größere Mengen sollen in Laubkörben und Laubcontainern gesammelt werden. Das soll Plastik einsparen, heißt es von den Wirtschaftsbetrieben. "Uns geht es natürlich um die Nachhaltigkeit. Wir testen das hier erstmal, aber die Wunschvorstellung ist natürlich, dass wir das System auf weitere Stadtgebiete ausweiten können ", sagt Nico Töllner, Projektleiter der Wirtschaftsbetriebe Duisburg. Man müsse aber die Gegebenheiten in den Stadtteilen beachten. Dichter besiedelte Stadtteile seien wahrscheinlich nicht so gut geeignet, da das Risiko für falsch entsorgte Abfälle in den Laubkörben steige.

Es gibt einige Regeln zu beachten. Weder Grünschnitt noch Plastik soll in den Laubkörben und -containern entsorgt werden. Das eine schadet den Sauggeräten, die die Körbe wieder leeren, das andere schadet dem Konzept der Nachhaltigkeit.

Erfolg der Laubkörbe soll geprüft werden

Klaus-Dieter Drechsler vom Bürgerverein Mündelheim steht neben einem der Laubkörbe.

Entstanden ist die Idee in Zusammenarbeit mit den Bürgervereinen in den jeweiligen Duisburger Stadtteilen. Anwohner wurden per Handzettel schriftlich informiert, dass die Wirtschaftsbetriebe künftig keine Laubsäcke mehr vor Ort abholen und sie den Weg zu den Körben und Containern aufnehmen müssen. " Das ist gar nicht schlimm. Hier stehen so viele Laubkörbe. Und für die Umwelt ist es ja auch besser ", winkt Anwohnerin Hildegard Bunte aus Duisburg-Mündelheim ab.

In Duisburg gehören die Laubkörbe bereits seit 2020 zur Aufräumstrategie. Mittlerweile stehen in der gesamten Stadt rund 1.900 Körbe aus Metallgitter. Sie helfen dabei, die im Schnitt 11.000 Tonnen Laub pro Herbstsaison zu sammeln und zu entsorgen. Ausschließlich auf diese Methode zu setzen, testen die Wirtschaftsbetriebe in diesem Herbst das erste Mal. Mit den Bürgervereinen soll anschließend über den Erfolg gesprochen werden und dann könne man die Methode Schritt für Schritt auf das gesamte Stadtgebiet ausweiten.

