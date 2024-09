KI-Start-Ups präsentieren sich bei Festival

Das Gerät in der Hand von Simon Boenigh sieht ein bisschen wie eine Fernbedienung mit Antenne aus. Er malt damit die Zahl 1 in die Luft. Nachdem er abgesetzt hat, setzt sich ein gestengesteuerter Roboterarm in Bewegung und greift zu einem der acht durchnummerierten Würfel, die vor dem Arm liegen. Und tatsächlich. Es ist der Würfel mit der Nummer 1.

Ja, das ist schon beeindruckend. Beim zweiten Anlauf mit der Zahl acht allerdings bewegt sich der Roboterarm keinen Millimeter mehr. " Vorführeffekt ", sagt Boenigh ein bisschen entschuldigend.

KI -Technologie soll dort eingesetzt werden, wo Fachkräfte fehlen

Was hier auf einem Tisch steht und noch ein bisschen nach Lego-Technik aussieht, ist natürlich nur ein Modell. In der Industrie könnte so ein gestengesteuerter Roboterarm mit KI -Technologie dort eingesetzt werden, wo wiederkehrende Tätigkeiten ausgeübt werden – und wo es an Fachkräften mangelt.

In einer Schreinerei könnte ein gestengesteuerter Roboterarm Schrauben oder Dübel sortieren Wolfgang Gröting, Leiter des Fraunhofer-inHaus-Zentrum