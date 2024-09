Wenn die KI Schlagzeilen macht: Blick in die USA

In den USA läuft gerade der Wahlkampf um das Präsidentenamt auf Hochtouren. In den Staaten sorgt KI-generierter Inhalt immer mal wieder für Schlagzeilen. So behauptete Donald Trump kürzlich, Taylor Swift und ihre Fans würden ihn unterstützen – belegt mit gefälschten Bildern. Swift unterstützt aber die Demokraten - und ihre Fans registrieren sich massenweise für die Wahl.

