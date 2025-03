Fastenmonat Ramadan endet - Muslime feiern • Heute endet der islamische Fastenmonat Ramadan. Dann beginnt für die Muslime weltweit das "Fest des Fastenbrechens". Es dauert drei Tage und zählt zu den Höhepunkten des islamischen Jahresverlaufs. Das "Fest des Fastenbrechens" beginnt heute früh bei vielen mit einem Gebet in den Moscheen. Anschließend wird in den Familien mit Verwandten und Freunden gefeiert. Vor allem Kinder bekommen dabei Geschenke, Geld und Süßigkeiten.

Solinger Brandstiftungsprozess: Möglicherweise rechte Motive übersehen • Westpol-Recherchen rund um den Solinger Brandstiftungsprozess am Landgericht Wuppertal legen nahe, dass bei den Ermittlungen Hinweise auf ein mögliches rechtsextremes Motiv übersehen wurden. Erst auf Druck einer Nebenklägerin, mit der Westpol ein Interview geführt hat, wurden Festplatten und USB -Sticks des Angeklagten ausgewertet. Darauf fanden sich neben Bildern (über die wir schon berichtet haben) auch weiteres Material z.B. Wehrmachtslieder und Google-Ergebnisse.

Türkische Opposition plant weitere Proteste gegen Erdoğan • Die oppositionelle türkische CHP hat nach der Großkundgebung in Istanbul gestern weitere Proteste gegen die Regierung von Präsident Erdoğan angekündigt. Künftig soll es mittwochs Kundgebungen in Istanbul und samstags jeweils in einer anderen Stadt in der Türkei geben. Ob schon nächsten Mittwoch wieder demonstriert wird, ist offen. Gestern hatten in Istanbul hunderttausende Menschen gegen die Inhaftierung des abgesetzten Bürgermeisters İmamoğlu protestiert.

Neue Regierung in Syrien • Syrien hat eine neue Regierung. Übergangspräsident al-Scharaa stellte am Abend ein aus 22 Ministern bestehendes Kabinett vor. Die Regierung steht vor der Aufgabe, den Umbau des Landes nach dem Sturz von Langzeitmachthaber Assad voranzutreiben. Ihr gehört erstmals auch eine Frau an, die Christin Kabawat wird Ministerin für Soziales und Arbeit. Nachdem eine Rebellenallianz unter Führung der Islamistengruppe HTS Assad im Dezember gestürzt hatte, war zunächst eine Übergangsregierung eingesetzt worden. Assad floh nach Russland.

Fällt heute: Die Talbrücke Landeskroner Weiher

Talbrücken-Sprengung - zweiter Teil • 10.000 Tonnen Beton sollen heute in Südwestfalen fast 40 Meter senkrecht in die Tiefe stürzen: Von 9 Uhr bis 16 Uhr ist deshalb die A45 in beiden Richtungen zwischen Wilnsdorf und Haiger/Burbach gesperrt. Dort wird das zweite Teilbauwerk der Talbrücke "Landeskroner Weiher" gesprengt. Die eigentliche Sprengung ist für 11 Uhr geplant. 377 Meter Brücke sind dann Geschichte.

Streit um Polizeigebäude in Wuppertal • Der NRW -Landesbaubetrieb hat nach Informationen von "Westpol" Mietverträge für wichtige Polizei-Gebäude in Wuppertal gekündigt. Anlass ist offenbar ein Streit zwischen dem BLB und NRW -Innenministerium über ein Sanierungskonzept und die damit verbundenen Mieterhöhungen. Zentrale Einheiten wie die Bereitschaftspolizei sind in dem Polizei-Gebäude in Wuppertal untergebracht.

DAS WETTER IN NRW

Wolkiger mit gelegentlichen Schauern • Am Morgen zieht im Westen immer mehr Wolken auf und es zieht sich zu am Himmel. Dazu fällt gelegentlich Regen, in Westfalen allerdings häufiger. Am Nachmittag gibt es ein paar Auflockerungen mit Aussicht auf etwas Sonnenschein. Die Temperaturen: In Winterberg 5 Grad, in Velbert und Bielefeld 12 Grad, Recklinghausen und Coesfeld kommen auf 13 Grad. Der Wind weht frisch.