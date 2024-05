Dortmund im Champions League-Fieber

Großer Autokorso geplant

Sollte der BVB siegen, wird es einen großen Korso durch die Stadt geben. Der würde am Sonntag um 16:09 Uhr am Borsigplatz starten. Über die Weißenburger Straße und Hamburger Straße soll es dann Richtung Wall gehen. Das Ende ist für 20:09 Uhr am Westentor geplant. Die Stadt hat bereits Halteverbotsschilder entlang der Strecke aufgestellt.

Es wird voll in Dortmund

Vor allem am Samstag rechnen die Verkehrsbetriebe mit Wartezeiten an den Bussen und Stadtbahnen. Denn am 1. Juni findet gleichzeitig zum Public-Viewing auch die Extraschicht statt.

Sollte der BVB tatsächlich den Titel holen, sollte man zum Korso am Sonntag mit Bus und Bahn anreisen. Denn sehr wahrscheinlich wird es in Dortmund dann richtig voll.

Über dieses Thema berichtet der WDR am 31.05. auch im WDR Fernsehen: Lokalzeit aus Dortmund.