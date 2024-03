Iron-Maiden-Frontmann macht Fans in Dortmund glücklich

Der ein oder andere Passant dreht sich schon mal ungläubig um. Eine Passantin ruft sogar: "What the heck?" , also übersetzt: Was zum Teufel? Eine so lange Schlange sieht die Dortmunder Innenstadt eher selten und sie wird minütlich länger. Die Warteschlange ist so lang, dass die Sicherheitsmitarbeiter immer wieder Lücken einrichten müssen, wegen der Fluchtwege, obwohl es sehr gesittet zugeht.

Sogar der Dresscode scheint in der Schlange abgesprochen: Dunkle Kleidung, gerne auch mal als Lederkutte scheint hier ziemlich angesagt. Einige haben sich einen Stuhl mitgebracht – oder ein wenig Proviant.

Iron Maiden bringt Menschen zusammen

Diese vier waren die ersten Fans in der Schlange

Florian, Chris, Dennis und Beate sind Iron Maiden-Fans aus Unna, Velbert und Wuppertal. Die Freunde haben sogar erst durch die Metal-Band zusammen gefunden. Für den Platz ganz vorne in der Reihe haben sie sich um 12 Uhr angestellt. "Das ist ja schon spät, beim letzten Konzert war's 7 Uhr" , sagt einer der vier.

Drei Stunden warten für die Lieblingsband ist fast schon nichts, denn sie sind sogar schon bis nach Toronto gereist. "Die Länderaufnäher sind nicht aus Spaß hier drauf" , sagt Dennis und zeigt auf seine Kutte, auf der unzählige Iron Maiden-Aufnäher drauf sind. Für jede Tour und jeden Auftritt eine andere.

Fans werden zu Unterschriften-Jägern

Auch Florian aus Unna hat seine Kutte dabei, auch bei ihm: Viele Aufnäher. Besonders stolz ist er aber auf einen ganz großen Aufnäher auf dem Rücken. Mit dem Cover des zwölften Studioalbums der Band. Und: Mit einem Autogramm. "Das ist die Unterschrift von Steve, jetzt im Januar gekriegt, in London. Und ich hoffe, dass Bruce da auch noch signiert. Und dann muss ich noch den Rest von Maiden kriegen" , sagt der Superfan.

Ein bisschen Platz wäre noch für Dickinsons Autogramm

Und sogar ganz hinten in der Schlange sind die Fans hoffnungsvoll. "Seitdem ich 15 bin, hab ich alle Platten gekauft. Und auch T-Shirts. Wenn man die Kinder hat, lässt das auch ein bisschen nach. Aber wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann haut man wieder richtig zu", sagt Christian aus Witten.

Autogramm als Tattoo

Seine Fan-Liebe soll sogar am liebsten durch die Haut gehen. Das Autogramm von Iron Maiden-Frontmann Bruce Dickinson hätte er gern auf den rechten Unterarm tätowiert, weil die Band schon mindestens 40 Jahre lang sein Wegbegleiter ist. Und als echter Iron Maiden-Fan würde das ja auch einfach passen, sagt er.

Er und seine Freunde haben noch nie ein Bandmitglied von Iron Maiden persönlich getroffen. Aber: Im Sommer geht's aufs Solo-Konzert von Frontmann Dickinson. Die Konzertkarte lassen sie sich heute schon im Vorfeld signieren.

"Eine unwirkliche Begegnung"

Die Schlange vor dem Plattenladen: Geht auch noch um den Block

Für die Freundesgruppe, die ganz vorn in der Schlange stand war es währenddessen schon so weit. Sie durften ihrem Idol schon gegenüber stehen, in die Augen schauen und ein paar Autogramme abgreifen. Wie es war? "Es ist genial, aber er hat eine Runde über Steve geschrieben. Ich hab noch aus Spaß gesagt: Das wird er nicht machen. Neeein, natürlich nicht! ", sagt Fan Florian kurz nach der Begegnung.

Der Frontmann setzt sein Autogramm einfach über das des Bassisten. Immerhin nimmt das der Iron Maiden-Fan mit einem Augenzwinkern. Denn auch ihre Platten und CDs haben sie sich signieren lassen. Auf diese Begegnung wird erstmal angestoßen, mit einem Bier im Brauhaus ums Eck.

Über dieses Thema berichten wir am 07.03.2024 im WDR Fernsehen: Lokalzeit aus Dortmund, 19:30 Uhr.