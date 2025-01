Durch die Sperrung der Brücke gab es Staus auf den Ausweichstrecken. Einer der Betroffenen war offenbar Fußball-Bundesligaspieler Florian Wirtz, der wegen eines Staus die Abfahrt des Mannschaftsbusses von Bayer Leverkusen nach Dortmund verpasst haben soll. Auch die Schifffahrt auf dem Rhein wurde unterbrochen, während ein Helikopter erfolglos versuchte, den Schnee von den Pylonen zu blasen.

Fachleute sehen anderen Grund

Martin Mertens, Professor für Technische Mechanik, Baustatik und Brückenbau an der Hochschule Bochum

Die Begründung für Sperrung der Brücke, also der Absturz von Eis und Schnee, hat Fachleute überrascht. Stahlbrücken würden grundsätzlich so gebaut, dass sich weder auf den Pylonen noch an den Stahlseilen größere Mengen Feuchtigkeit sammeln könnten. Alle tragenden Teile an Brücken hätten Schrägen und seien mit Korrosionsschutz so behandelt, dass Feuchtigkeit sofort abläuft.

"Alle Bauteile werden aus glattem Stahl gefertigt. Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass sich da Eis bildet." Prof. Dr.-Ing. Martin Mertens, Experte für Brückenbau an der Hochschule Bochum

Heinrich Bökamp, Präsident Bundesingenieurkammer

Geringe Mengen Schnee könnten sich zwar in einzelnen Bereichen festsetzen. Dass sich aber Eiszapfen bilden, halten Ingenieure für äußerst unwahrscheinlich. Das sei durch die Konstruktion bei modernen Brücken so gut wie ausgeschlossen. Alle Bauteile würden überprüft, darüber werde auch Protokoll geführt.

„Es werden immer geneigte Flächen gebaut, damit sich Flüssigkeiten gar nicht sammeln können.“ Heinrich Bökamp, Präsident Bundesingenieurkammer

Wahrscheinlicher aus Bökamps Sicht: Das Eis ist von vorausfahrenden Lkw runtergerutscht.

Sollten an der Brücke dennoch Bereiche vorhanden sein, an denen sich Wasser sammelt, dann handele es sich um Fehler in der Planung. Es müsse deshalb geprüft werden, ob die Pylonen der Leverkusener Autobahnbrücke tatsächlich fehlerfrei geplant wurden.

Die Autobahn GmbH war am Samstag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

