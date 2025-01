Das ist unklar. Die gefährlichsten Schiffe der russischen Schattenflotte hat Greenpeace gelistet. Es gehe um 192 marode Tanker, die weltweit russisches Öl transportieren und die Umwelt bedrohen. 171 davon seien in den vergangenen zwei Jahren einmal oder öfter durch die deutsche Ostsee und das Seegebiet der Kadetrinne in der Mecklenburger Bucht gefahren, so Greenpeace.

Zwar hat die Europäische Union am 16. Dezember 2024 eine Sanktionsliste um Tanker der russischen Schattenflotte erweitert. Diese reicht jedoch laut Greenpeace bei weitem nicht aus. Von der Greenpeace-Liste seien nur acht Schiffe auf die Sanktionsliste übernommen worden, die restlichen Tanker würden auch weiterhin durch die Ostsee fahren können.

Die Havarie des Öltankers "Eventin" sei " nur das jüngste Beispiel dafür, wie die Schiffe der russischen Schattenflotte tagtäglich die Ostseeküste bedrohen ", sagte Greenpeace-Meeresbiologe Thilo Maack. " Jeden Tag fahren schrottreife Tanker von den russischen Ölhäfen Primorsk und Ust-Luga Richtung Südwesten. " Ein Ölunfall in der Ostsee wäre eine Katastrophe für die hier lebenden Meeressäuger, Seevögel sowie weitere Arten und würde ihren Lebensraum stark gefährden.