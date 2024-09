Ein Baggerfahrer hatte am Nachmittag in einer Baugrube eine Gasleitung beschädigt. Zwei Bauarbeiter wurden durch das Gas bewusstlos. Sie wurden von ihren Kollegen aus der Baugrube gezogen und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Baggerfahrer steht unter Schock.

Supermarkt in der Nähe evakuiert

Explosionsgefahr bestehe nicht mehr, sagt die Feuerwehr. Ein Supermarkt direkt neben der Unglücksstelle musste evakuiert und geschlossen werden. In der Nina-Warnapp wird davor gewarnt, sich in der Nähe der Unfallstelle aufzuhalten. Zwischenzeitlich war die Feuerwehr auch mit einer ABC -Einheit vor Ort, die aber nicht eingesetzt werden musste.

Im Moment sind Mitarbeiter des Netzbetreibers an der Unfallstelle, um die Gasleitung zu reparieren. Das kann noch bis in den späten Abend dauern. Noch immer riecht es in Dortmund-Hörde nach Gas.

Unsere Quellen:



Polizei Dortmund

Dortmunder Stadtwerke

Nina-Warnapp