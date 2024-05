Dortmund freut sich auf eine Championsleague-Party

Am 1.Juni 2024 wird das Championsleague-Finale gleich an vier Orten in Dortmund zu sehen sein. Auf dem Fredenbaumplatz im Dortmunder Norden beginnt die Party schon am Nachmittag: " Dort steht die größte Leinwand, die wir jemals beim Fußball aufgestellt haben. 95 Quadratmeter groß ", sagt Patrick Arens, der Sprecher der Schausteller, der das Public Viewing veranstaltet. 20.000 Menschen passen auf den Platz.

Keine Party auf dem Friedenplatz

Auch in der City wird gefeiert. Diesmal allerdings nicht wie seit Jahrzehnten üblich auf dem Friedensplatz, weil dort ein schon lange geplantes Bierfest stattfindet. Stattdessen gibt es ab 19 Uhr nebenan auf dem Hansaplatz eine Übertragung des Spiels.

Auch die Westfalenhallen zeigen die Partie gegen Real Madrid. In den Hallen 3 und 4, also gibt es eine überdachte Alternative zu den open air Plätzen. Tickets können bei der Westfalenhalle für 9,09 Euro vorbestellt werden. Beginn ist dort um 18 Uhr.

Polizeipräsident warnt vor islamistischem Terror

Polizeipräsident Gregor Lange warnt vor einer hohen islamistischen Terrorgefahr. Die Polizei habe verdächtige Islamisten unter Beobachtung. " Wir sind auf eine abstrakt hohe Terrorgefahr eingestellt und werden unsere Maßnahmen sehr sorgfältig treffen ".

Ansturm auf Karten fürs Finale

Trotz dieser Gefahren ist die Vorfreude in der Stadt groß. Und der Ansturm auf die Karten zum Championsleague-Finale in London riesig. 400.000 Karten-Anfragen für London hat der BVB bekommen, nur 25.0000 Fans bekommen tatsächlich eine Karte.

Bei BVB-Sieg: Korso quer durch die Stadt am 2. Juni

Sollte der BVB gewinnen, wird die Stadt am Tag nach dem Finale,Kopf stehen. Hunderttausende werden zu einem Korso erwartet. Die Mannschaft soll mit Pokal in einem offenen LKW durch die Stadt fahren.

Dieser Korso beginnt am 16.09 Uhr in der Nähe des Borsigplatzes, der Geburtsstätte des BVB . Der Platz wird anderthalb Mal umrundet, dann geht es in die City. Für den knapp vier Kilometer langen Korso wird sich der BVB vier Stunden Zeit nehmen. Die Party soll um 20.09 Uhr am Dortmunder U in der Innenstadt enden.

Unser Quellen:

Reporter vor Ort

Carsten Cramer, BVB -Geschäftsführer

-Geschäftsführer Thomas Westphal, Oberbürgermeister

Gregor Lange, Polizeipräsident Dortmund

Patrick Arens, Schaustellerverband

Jennifer Rickers, Stadt Dortmund

Sabine Loss, Geschäftsführerin Westfalenhalle

Über dieses Thema berichten wir auch am 14.5. auf WDR 2 und in der Lokalzeit aus Dortmund.