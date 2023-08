Kein Termin, keine Zukunft: Geflüchtete sind über die Stadt Herne frustriert

Eigentlich möchten sie alle heute ihre Geschichte erzählen. Ihren Frust loswerden. Darüber berichten, wie sehr sie sich allein gelassen fühlen. Von der Behörde. Von der Stadt Herne. Rund hundert Geflüchtete haben sich an diesem Montagmittag zur Demo vor der Ausländerbehörde in Herne versammelt, um ihren Unmut kund zu tun.

Mit Lautsprechern rufen sie von der Straße in Richtung der geschlossenen Fenster der Behörde: "Behandelt uns wie Menschen!" Eine Reaktion aus dem Haus kommt nicht. Und das führt dazu, dass immer mehr der Geflüchteten auf die versammelten Journalisten zugehen, um immerhin ihnen ihre Situation zu schildern.

Großer Frust bei Geflüchteten

"Seit einem Jahr rufe ich jeden Tag zweihundert, dreihundert Mal an, um einen Termin für die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen - aber immer keine Antwort" , berichtet Rasha Alshaddad. Sie ist vor sechs Jahren mit ihrem Mann Abrahem und zwei Kindern von Syrien nach Deutschland geflüchtet, ein weiteres Kind kam in Deutschland zu Welt.

Eigentlich hätten sie sich in Herne gut in die Gemeinschaft eingebracht, berichtet Rasha. Ihr Mann hätte einen guten Job bei einem Logistikunternehmen, ihre Kinder würden hier gut lernen in der Schule. Aber die Ausländerbehörde in Herne würde verhindern, dass sie und ihre Familie den letzten Schritt gehen kann - die Einbürgerung.

Stadt spricht von Pertsonalmangel

Ihr Bruder lebt in Hagen, erzählt sie. Er hätte einen Termin zur Einbürgerung schon nach drei Monaten bekommen. "Warum geht das hier in Herne nicht auch?" , fragt sich Rasha Alshaddad. Personalnot - das sagt die Stadt Herne zu dem Problem. Die Ausländerbehörde hätte nur wenig Mitarbeiter, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme. Zwanzig Prozent der Stellen seien nicht besetzt und es finde sich kaum neues Personal.

Die Stadt verweist zudem darauf, dass gerade zahlreiche Syrer in den letzten Jahren bereits eingebürgert werden konnten. Viele hätten ganz bewusst unter den gegebenen Auflagen ihren Wohnsitz nach Herne verlegt: "Daran erkennt man, dass sich die Syrerinnen und Syrer in Herne sehr wohl fühlen. Sie wurden hier sehr herzlich aufgenommen, der Umgang miteinander erfolgte bisher stets partnerschaftlich."

Situation schafft berufliche Probleme

Das vorübergehende Dokument sorgt für Probleme

Überhaupt nicht so empfindet Mohamad Amana die Situation. 23 Jahre ist er alt, mit fünfzehn kam er von Syrien nach Herne. Und auch er wird seit Jahren nicht eingebürgert, weil er keinen Termin kriegt. "Deswegen musste ich zweimal eine Ausbildung abbrechen." Der Grund: Weil seine Aufenthaltsgenehmigung zwischendurch immer wieder auslief, bekam er zunächst eine provisorische Genehmigung, eine sogenannte "Fiktionsbescheinigung".