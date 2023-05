Ausländerämter in NRW am Limit

Noch einen Monat sind seine Papiere gültig. Was danach passiert, weiß Asef Nedai aus Krefeld nicht. Der gebürtige Afghane lebt seit fast acht Jahren in Deutschland und arbeitet als Integrationshelfer an einer Förderschule in Krefeld. Im Dezember ist sein Aufenthaltstitel abgelaufen. Mit ihm konnte er in Deutschland zuletzt zwei Jahre lang unbeschwerter leben, arbeiten und sogar ins Ausland reisen.

Jetzt hat er nur noch Ersatzpapiere, die im Juni ablaufen.Obwohl er bereits vor acht Monaten eine Verlängerung seines Aufenthaltstitels beantragt hat, bekam er von der Krefelder Ausländerbehörde dazu bis heute keine Antwort. " Ich war immer zuverlässig. Ich habe eine Ausbildung gemacht und arbeite. Ich verstehe nicht, warum ich keinen Aufenthaltstitel oder einen vernünftigen Ausweis bekommen soll ", sagt der 25-Jährige.

Nedai hängt in der Warteschleife, wie viele andere auch. Das Ausländeramt Krefeld schiebt derzeit rund 4.500 Anträge vor sich her. Sachbearbeiterin Yvonne Grunert und ihre Kollegen schaffen es nicht, den Rückstand abzuarbeiten: "Für mich selber ist jeder Fall, der hier länger liegt, weil er noch nicht bearbeitet wurde, enormer Druck."

Situation in vielen Behörden angespannt