Tierheime in NRW am Limit: Kaum noch Platz für Hund und Katz

Stand: 11.07.2023, 16:25 Uhr

Viele Tierheime in NRW sind derzeit am Limit. Egal, ob Hunde, Katzen, Kaninchen oder Vögel - in vielen Tierheimen ist kaum noch Platz. Ein Grund ist der übliche Anstieg in den Sommerferien - aber die Gründe sind vielfältig.