Königsgemüse, weißes Gold, essbares Elfenbein: Für den weißen Spargel, der in Deutschland am häufigsten auf den Teller kommt, gibt es zahlreiche Ausdrücke. Jetzt im April startet die Saison des "Asparagus officinalis" - so der botanische Name des Gemüse-Spargels.

Sieben interessante Fakten.

1. Wie viel Spargel wird in NRW gestochen?

Mehr als 20.000 Tonnen Spargel wurden 2022 in NRW geerntet.

Nordrhein-Westfalen ist ein Spargel-Land. Nur in Niedersachsen wurde im vergangenen Jahr mehr Spargel geerntet als bei uns im Westen: Hier waren es insgesamt 20.260 Tonnen, in Niedersachsen 25.277 Tonnen.

Bundesweit ist die Erntemenge allerdings von 2021 zu 2022 gesunken - von mehr als 119.000 Tonnen auf knapp 110.000 Tonnen. In NRW hingegen stieg sie leicht: 2021 wurden bei uns nur 19.972 Tonnen Spargel geerntet.

2. Wann ist Spargelsaison?

Der Beginn der Spargelsaison ist abhängig davon, wie früh es im Jahr warm wird. In der Regel startet sie Mitte April. Das Ende der Saison ist jedoch genau festgelegt: am 24. Juni, dem Johannistag. So sollen die Pflanzen genug Zeit bekommen, um sich bis zum Herbst und vor dem ersten Frost wieder zu erholen.