Nach Kakerlaken-Befall: Räume in Bochumer Grundschule weiter gesperrt

Vier Monate nach dem Fund von Kakerlaken in der Grundschule Leithe in Bochum müssen Lehrer und Schüler dort auch im neuen Schuljahr improvisieren. Am ersten Schultag nach den Sommerferien waren zehn Räume weiterhin gesperrt, obwohl die Stadt das Gebäude in den Ferien eigentlich komplett gereinigt hatte.

Für die Reinigung wurden die betroffenen Räume leergeräumt und alle Möbel entsorgt. Nach Angaben eines Sprechers der Stadt Bochum zieht sich die Anschaffung neuer Möbel nun aber hin. Auch letzte Malerarbeiten stehen noch aus. " Die zehn Räume der Grundschule bleiben deshalb noch mehrere Wochen gesperrt ", sagt der Stadt-Sprecher.

Schule bekommt Entschädigung von der Stadt