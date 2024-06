Schon wieder Kakerlake an Bochumer Grundschule entdeckt

Die Nachricht kam für viele Eltern plötzlich: es wurde wieder eine Schabe in der Grundschule gefunden, hieß es in einer Mitteilung der Schulleitung. "Ich find das echt schrecklich" , sagt ein Mutter. Sie wundert sich auch über die Nachricht der Stadt an die Schule.

Vorgehen mache keinen Sinn

Darin heißt es nämlich, dass der betroffene Klassenraum trotzdem weiter zum Unterricht genutzt werden dürfte. "Der Raum wurde sorgfältig überprüft und weitere Fallen wurden aufgestellt" , heißt es. Bei der letzten Sichtung um die Osterferien wurde die ganze Schule dicht gemacht. "Ich kann nicht verstehen, dass Kinder da jetzt unterrichtet werden sollen" , sagt eine Mutter. Eine andere: "Man hat kein gutes Gefühl, sein Kind dahin zu schicken." Für sie macht das Vorgehen keinen Sinn.

Raum bleibt geschlossen

Die Schulleitung scheint das ähnlich zu sehen. Sie hat beschlossen, das Zimmer vorerst zu sperren. Auch das steht in der Mitteilung an die Eltern. Das Lehrpersonal äußert sich dazu gegenüber dem WDR nicht. Oft ist das Landesbeamten schlicht nicht erlaubt.

Alles muss weggeschmissen werden

Besonders bitter für sie: Alles aus den Klassenräume, die am Anfang betroffen waren, muss vernichtet werden, Materialien, an denen die Lehrerinnen und Lehrer oft jahrelang gearbeitet haben. Liebevoll Geschmücktes kommt in die Tonne - Erinnerungen an die Schulzeit der Kinder - alles weg. Die Eltern und Lehrer sollen aber einen finanziellen Ausgleich für das Material bekommen. Den emotionalen Wert kann aber niemand ersetzen.