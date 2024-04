Bochumer Schule macht wegen Kakerlaken-Befall dicht

"Sehr geehrte Eltern, wir müssen Sie darüber informieren, dass in einem Trakt unserer Schule ein Schädlingsbefall festgestellt wurde" , heißt es in einem Schreiben der Wattenscheider Schule an die Eltern. Eine Schädlingsbekämpfungsfirma hat Futterköder für die Kakerlaken ausgelegt.

Futterköder und Insektizide

Die Köder liegen in mehreren Räumen der Bochumer Grundschule. Außerdem hat die Firma auch Insektizide gesprüht. Aber Kakerlaken sind hartnäckig. Um sie endgültig und langfristig loszuwerden, müssen die Futterköder über mehrere Wochen immer wieder ausgelegt werden.

Die deutsche Schabe gilt laut Infektionsschutzgesetz als Gesundheitsschädling, so wie alle Tiere, die Krankheiten übertragen können. " Die Gesundheit unserer Schülerinnen und Schüler hat oberste Priorität" , heißt es in dem Schreiben. Ein Teil der Bochumer Grundschule bleibt deswegen vorerst abgesperrt.

Nach einem Tag Unterrichtsausfall: Bochumer Schule wieder offen

Noch am Montag war wegen des Schädlingsbefalls der Unterricht an der Grundschule für die mehr als 400 Schülerinnen und Schüler komplett ausgefallen. Der ursprüngliche Plan, die Kakerlaken in den Osterferien loszuwerden, habe "trotz sofortiger Intervention" nicht geklappt. Seit Dienstmorgen hat die Schule wieder geöffnet.

