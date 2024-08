Alleine im Regionalverkehr fallen am letzten Ferienwochenende in NRW sieben Linien in dem Teilstück ganz oder teilweise aus. Betroffen sind die Linien RE 5 ( RRX ), RE 12, RE 22, RB 24, RB 26, RB 30 (Linienverlängerung bis Brühl) und RB 48. Sie werden teilweise durch Busse ersetzt oder rechtsrheinisch umgeleitet. Auch halten die Züge teileweise in Köln-Deutz, statt im Hauptbahnhof Köln.

Einschränkunggen im Fernverkehr

Auch Reisende im Fernverkehr müssen mit Einschränkungen rechnen. Die Züge der ICE-Linie Koblenz/Bonn – Köln – Wuppertal – Dortmund – Hannover – Berlin starten und enden am Wochenende bereits in Köln. Der Halt am Bonner Hauptbahnhof entfällt dadurch. Die zwischen Koblenz und Köln verkehrenden Fernverkehrszüge werden über die rechte Rheinseite umgeleitet. Dabei entfallen die Halte in Andernach, Remagen, Bonn und Köln Hauptbahnhof. Ersatzweise halten die Züge in Köln Messe/Deutz, IC-Züge zudem in Bonn-Beuel. Die Fahrzeit verlängert sich um rund zehn Minuten.