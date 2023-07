Waffenkontrollen am Bochumer Hauptbahnhof

Auch in diesem Jahr werden beim Musikfestival "Bochum Total" tausende Menschen in der Innenstadt erwartet. Damit sie sicher sind, verstärkt die Bundespolizei ab sofort ihre Kontrollen am Hauptbahnhof. Bis Montag wollen die Beamten Passanten vermehrt nach Waffen, Messern und Schlagwerkzeugen durchsuchen.

Platzverweise und Bußgelder als Strafen

Wer mit einem gefährlichen Gegenstand erwischt wird, muss mit einem Platzverweis oder Bußgeld rechnen. Auch eine Fahrt mit der Bahn könnte von der Polizei verboten werden.

Im Bochumer Hauptbahnhof ist es in den letzten Wochen immer wieder zu Zwischenfällen gekommen, bei denen Menschen zum Teil unter Alkohol- oder Drogeneinfluss mit Waffen auf andere losgegangen sind. Das will die Polizei an diesem Wochenende, wo besonders viele Menschen in der Stadt sind, verhindern.