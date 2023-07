So ist beispielsweise in Düsseldorf der Zugang zur Altstadt abgeriegelt. Keiner kommt hinein, ohne auf Waffen kontrolliert zu werden. Ähnliche Kontrollen gibt es derzeit in Bochum, Köln und Bielefeld.

Laut Innenministerium sind bei der Aktion insgesamt etwa 600 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz - allein in Düsseldorf sind es etwa 250.

Daniel und Christina stellen sich in Düsseldorf geduldig an einer der Kontrollstellen in der Düsseldorfer Altstadt. Die Aktion sei in Ordnung, meint Daniel: " Aber schade, dass es notwendig ist. " Marius und seine Kumpels sind aus Rheinland-Pfalz zum Feiern nach Düsseldorf gekommen. Die Kontrolle sei kein Problem, sagt er: " Solange es nicht zu lange dauert. "

Ähnlicher Einsatz vor drei Wochen

Bereits vor drei Wochen (10. Juli) hatte es einen ähnlichen landesweiten Großeinsatz in diversen Städten gegeben. Dabei kontrollierte die Polizei 4.742 Personen und stellte 46 Messer sicher, davon 21, die nach dem Waffengesetz verboten sind. Hinzu kamen 25 Messer, die ausschließlich innerhalb der Waffenverbotszonen verboten sind.