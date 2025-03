Auch ADAC warnt vor "Quishing"-Betrug

Auch der ADAC warnt auf seiner Webseite vor der Betrugsmasche. Demnach versuchen Kriminelle, " durch Quishing - also 'Phishing' von QR-Codes - an Kontodaten zu kommen. " Wer schnell mit dem Handy einen Ladevorgang bezahlen wolle, laufe Gefahr, seine Kreditkartendaten irrtümlich an Betrüger weiterzugeben.

An den Ladesäulen würden die QR-Codes der Betreiber mit solchen überklebt, der die Nutzer auf nachgemachte Webseiten führe. So kämen die Betrüger an Kontodaten, um Geld abzubuchen, heißt es weiter. Laut ADAC gibt es bislang (Stand: 17.03.2025) keine Beschwerden von Mitgliedern, die Opfer des Ladesäulen-Quishings geworden sind.