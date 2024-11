Der gefälschte QR-Code sieht täuschend echt aus. In seiner Mitte ist das Unternehmenslogo von EasyPark aufgedruckt, darunter steht "Scan & Pay". Wer den Code jedoch mit seinem Handy abscannt, gelangt auf eine gefälschte Internetseite. Autofahrer müssen dort Parkzone, Kennzeichen und Parkzeit angeben und werden dann dazu aufgefordert, ihre Kreditkartendaten einzugeben. Auf diese haben es die Betrüger offenbar abgesehen.

Falsche QR-Codes erkennen

EasyPark ist in vielen Städten Nordrhein-Westfalens aktiv, zum Beispiel in Düsseldorf, Köln, Duisburg oder Bonn. Die gefälschten QR-Codes sind aktuell in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover aufgefallen. Mitarbeiter der Stadt hatten sie dort als Aufkleber auf Automaten entdeckt, als sie Parkscheinautomaten geleert hatten. Einen ähnlichen Vorfall hatte es im Oktober im pfälzischen Landau gegeben.