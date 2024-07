" Wie siehts mit Zapfen aus? ", fragt Uta Mertens von der Arbeitsagentur während sie auf ihrem Laptop nach einem passenden Job für Benjamin Schafel sucht. Der 22-Jährige, der direkt am ersten Tag ins Vermittlungsbüro der Arbeitsagentur gekommen ist, findet die Idee gut: " Zapfen tu ich gerne. Mein Papa hatte zu Hause seine eigene Zapfanlage. Deswegen kann ich das. "

Benjamin Schafel hat schon in den vergangenen Jahren auf dem Rummel in Herne mitgearbeitet und will das auch dieses Jahr wieder tun. " Die Cranger Kirmes hat mich von Kindheit an begleitet. Ich finde toll, was die da auf die Beine stellen und da mal unter die Arme greifen zu können und nebenbei auch noch Geld zu verdienen, ist halt was Tolles ", sagt er.

Vermittlungsbüro als besonderer Service

Auch für den Auf- und Abbau wird Personal gesucht