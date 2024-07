Gerade sind die " Swiftkirchen "-Ortsschilder abmontiert, die 200.000 Taylor-Swift-Fans aus Gelsenkirchen abgereist - da steht das nächste Mega-Musikevent in der Ruhrgebietsstadt an: Am Freitag startet die Band Rammstein einen fünftägigen Konzert-Marathon in der Veltins-Arena auf Schalke. Alle fünf Konzerte sind so gut wie ausverkauft.

Begeisterte Fans beim Rammstein-Konzert in Dresden

Dabei sah es vor gut einem Jahr kurz so aus, als könnte ein Missbrauchsskandal der international gefeierten Band das Aus bescheren. Stattdessen gibt es auf der "Europe Stadium Tour 2024" jetzt bei allen Konzerten Awareness-Mitarbeiter, die " proaktiv durch das Publikum " laufen. An lokalen Ständen finden hilfesuchende Fans Beratung. Das teilte der Konzertveranstalter MTC dem WDR auf Anfrage mit.

Vorwürfe um "Row Zero" bei Rammstein-Konzerten

In einer Titelgeschichte des Magazins "Der Spiegel" im Juni 2023 hatten mehrere Frauen von mutmaßlichen sexuellen Übergriffen durch den Sänger der Band, Till Lindemann, berichtet. Einige vermuteten, von Lindemann unter Drogen gesetzt und dann vergewaltigt worden zu sein.

In "Row Zero", einem Podcast von NDR und "Süddeutscher Zeitung", beschreiben weitere Frauen, wie sie von Lindemann mutmaßlich sexuell belästigt oder vergewaltigt worden seien. Demnach habe der Sänger gezielt weibliche Fans für Sex während und nach seiner Shows rekrutieren lassen.

Unter anderem erzählt die junge Irin Shelby Lynn unter Tränen von ihren Erlebnissen, die sie als Konzertbesucherin 2023 in einer Kammer unter der Bühne erlebt habe. An die After-Show-Party, zu der sie dann eingeladen worden sei, habe sie später kaum eine Erinnerung gehabt. Sie sei mit großen blauen Flecken am Körper aufgewacht. Lynn glaubt, unter betäubende Drogen gesetzt worden zu sein.