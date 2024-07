Asienreise: Dortmund gewinnt zweiten Test

Versöhnlicher Abschluß der Asientour

Drei frühe Tore binnen fünf Minuten ersparten dem BVB einen weiteren imageschädigenden Auftritt auf der PR-Tour durch Thailand und Japan. Dabei profitierten die Dortmunder von der Schnelligkeit Adeyemis und der sehenswerten Schusstechnik von Bynoe-Gittens. Auch nach der Pause trat das mit einigen Spielern aus der U19 und U23 aufgefüllte Team zunächst konzentrierter als am Sonntag auf und kam zu weiteren Chancen. Doch die zahlreichen Wechsel brachten das Team aus dem Rhythmus und am Ende ins Wanken.

Feinschliff in Bad Ragaz

Direkt im Anschluss an die Partie trat der Champions-League-Finalist die Heimreise an. Im Trainingslager vom 1. bis 9. August in Bad Ragaz mit einem weiteren Test gegen Villareal (6. August) soll der Feinschliff erfolgen. Dabei kann der neue Coach Sahin auch wieder mit seinen derzeit noch im Urlaub befindlichen EM-Teilnehmer planen.

Am Tag der offiziellen Saisoneröffnung findet die Generalprobe gegen Aston Villa (10. August) statt. Erstes Pflichtspiel ist die Erstrundenpartie im DFB-Pokal bei Phönix Lübeck am 17. August.