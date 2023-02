Anklage im Fall Dramé: Hoffnung auf Aufklärung

Kriminologe: Anklagen gegen Polizisten selten

Kritiker hatten im Vorfeld Zweifel an einer lückenlosen Aufklärung des Falls geäußert. Zweifel, die der Kriminologe Tobias Singelnstein verstehen kann: " Dass jetzt hier in dem Fall Anklage erhoben wird, ist durchaus ungewöhnlich. Das kommt relativ selten vor. " Zwar werde in Fällen tödlicher Polizeigewalt standardmäßig ermittelt, trotzdem komme es selten zu einer Anklage.

Tobias Singelnstein

Laut Singelnstein landen gerade mal zwei Prozent der Verdachtsfälle von rechtswidriger Polizeigewalt auch vor Gericht. Auch die Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung sei geringer als im Durchschnitt. Diese läge normalerweise bei 80 Prozent, so der Kriminologe. "Bei der Körperverletzung im Amt ist diese Quote ideutlich niedriger. Es kommt häufiger zu Freisprüchen oder auch zur Einstellung im Hauptverfahren als im Durchschnitt aller Fälle."

Mögliche Versäumnisse in der Polizeiausbildung?

Für Rafael Behr, früher selbst Polizist und jetzt Professor an der Akademie der Polizei Hamburg, ist die Anklage ein Zeichen für einen funktionierenden Rechtsstaat: "Die Polizei ist nicht unantastbar, sondern jeder, der Gewalt anwendet, muss sich vor dem Gesetz verantworten."

Für Behr steht der Fall auch für Versäumnisse in der Ausbildung von Polizisten: "Wir haben hier eine Abfolge von Mitteln gesehen. Die fangen an mit dem Pfefferspray, gehen dann über den sogenannten Taser, bis hin zum Einsatz der Maschinenpistole. Das ist eine Abfolge, die geübt wird. " Weniger stark - "bis überhaupt nicht" würde aber die Deeskalation geübt, so Behr.

Kritik an Innenminister Reul