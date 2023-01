Urteil nach Amoktat in Hamm

Der Mann, der im Juni 2022 in der Hochschule Hamm-Lippstadt mit einem Messer eine Dozentin getötet und drei Studierende schwer verletzt hat, bleibt in der forensischen Klinik. Das hat das Landgericht Dortmund heute Mittag entschieden. Der 34-jährige Täter ist schuldunfähig, so die Überzeugung des Schwurgerichts.

Bevölkerung muss geschützt werden

"Bei der Tat gab es nur Verlierer ", sagte die Staatsanwältin in ihrem Schlussplädoyer. Die Bevölkerung müsse vor dem Täter geschützt werden. Der 34-jährige leidet unter eine paranoiden Schizophrenie. Am Tag vor der Tat hatte er versucht sich das Leben zu nehmen. Und am Tattag hatte er sich selbst aus einer Klinik in Hamm entlassen. Seine Gefährlichkeit war dort nicht erkannt worden.

Polizeifahrzeuge vor der Hochschule Hamm-Lippstadt

Die Messerattacke im Juni 2022 hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Der Täter hatte sich seine Opfer in einem Hörsaalgebäude zufällig ausgesucht. Mit zwei Küchenmessern war er auf die Studierenden und die Dozentin losgegangen. Die 30 Jahre alte Dozentin starb später im Krankenhaus, die anderen überlebten die Messerattacke mit schweren Verletzungen in Hals, Gesicht und Bauch.

Einige Studenten überwältigten den Täter in einem Hörsaal und drückten ihn zu Boden bis die Polizei kam. Wohl nur durch ihren Einsatz kam es zu keinen weiteren Opfern in Hamm.

