Protestcamp für atomare Abrüstung startet in Düren

In Düren und somit in unmittelbarer Nähe zum Friedenscamp liegt der Fliegerhorst Nörvenich. Von hier aus trainiert die Luftwaffe der Bundeswehr momentan den Einsatz von Atomwaffen. Die Aktivisten, die ihr Camp auf dem Gelände des evangelischen Gemeindezentrums Düren-Birkesdorf aufschlagen, wollen nach eigener Aussage mit Aktionen, Demonstrationen und Workshops "kreativ an einer Welt ohne Atomwaffen arbeiten."

Ursprünglich hätte das "Zukunftscamp" in der Nähe des Fliegerhorsts Büchel in Rheinland-Pfalz stattfinden sollen. Büchel ist eigentlich der einzige Standort in Deutschland, an dem im Rahmen der nuklearen Teilhabe US-Atomwaffen gelagert werden. Doch wegen Umbaus ist dieser Standort momentan geschlossen.

Auch das Klima im Fokus

Nicht nur räumlich haben die Aktivisten daher in diesem Jahr umdisponiert. Bei dem mehrtätigen Camp wollen die Aktivisten neben dem Thema nukleare Abrüstung auch das Klima verstärkt in den Fokus nehmen. So fordern sie beispielsweise die Einbeziehhung der CO2-Emissionen von Militär und Rüstungsindustrie in den UN-Klima-Bericht.

Eine zentrale Forderung der Aktivisten bleibt aber der Beitritt Deutschlands zum Atomwaffenverbotsvertrag, sowie die Annerkung des Leids der Überlebenden von Atomwaffeneinsätzen und Atomwaffentests.