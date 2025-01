Razzia gegen illegales Wohnen in Wohnkomplex in Duisburg-Neumühl

Nach ersten Angaben werden laut Stadt vier Häuser mit insgesamt rund 50 Wohnungen an der Max-Planck-Straße überprüft. Man führe eine "melderechtliche Kontrolle" durch, sagt ein Sprecher gegenüber dem WDR. Der Eigentümer des Wohnkomplexes gebe einen Überblick, welche Wohnungen tatsächlich bewohnt sind. Auch schauen die Behörden, welche Personen in den Häusern gemeldet sind. So wolle man feststellen, ob sich Menschen dort möglicherweise illegal aufhalten.

50 Einsatzkräfte seien vor Ort, darunter 25 vom Ordnungsamt der Stadt Duisburg. Auch die Ausländerbehörde und die Polizei unterstützen den Einsatz.

Verdächtige Personen an Polizei übergeben

Nach Angaben der Stadt Duisburg habe man mittlerweile erste Personen in möblierten Wohnungen vorgefunden, die dort nicht gemeldet sind. Denn die Wohnungen sind offiziell nicht vermietet. Die Personen wurden vom Ordnungsamt an die Polizei übergeben.

Laut Stadt kontrolliere man heute rund 50 Wohnungen, im gesamten Wohnkomplex gebe es aber insgesamt 250 Wohnungen. " In den nächsten Tagen und Wochen wird es weitere Kontrollen in dem Wohnkomplex geben ", sagt Sprecher Christoph Witte von der Stadt Duisburg. Mit dem Einsatz heute gehe man den Beschwerden der Anwohner vor Ort nach. So gibt es immer wieder Meldungen über viel Müll, Lärm, Dreck und zahlreiche Einbrüche.

Video starten, abbrechen mit Escape Die andere Frage: Ärger um Wohnkomplex in Duisburg-Neumühl Lokalzeit aus Duisburg. . 21:23 Min. . Verfügbar bis 22.11.2026. WDR. Von Jakob Rhein.

Messer unter Kopfkissen: Anwohner beschweren sich seit Monaten über Zustände

Vor dem Wohnkomplex stapelt sich der Müll.

Viele Anwohner würden am liebsten aus dem Wohnkomplex wegziehen. Sie beobachten seit einiger Zeit, dass Menschen aus Südosteuropa fast täglich ein und ausziehen würden. Wie sie vermuten, illegal. Teilweise würden die Anwohner auch bedroht und beleidigt. Dazu komme Müll, Dreck und viel Lärm.

Nevim Bayraktar wohnt in dem Wohnkomplex

Nevim Bayraktar, die seit über 20 Jahren in dem Wohnkomplex in Duisburg-Neumühl wohnt, hat selbst in ihrer eigenen Wohnung Angst: " Wenn ich nachts schlafe, dann muss man sich das so vorstellen, wenn ich im Bett liege, muss ich ein Messer unter meinem Kopfkissen haben, weil die Angst so groß ist, dass die Tür eingetreten wird und ich überraschend Besuch habe während der Nacht ."

Sie und auch weitere Anwohner berichteten dem WDR in November, dass es bislang nur wenige Kontrollen gegeben habe. Es würde sich nichts ändern. Um sich ein Überblick über die Lage vor Ort zu verschaffen, gab es im November auch ein Treffen der Anwohner mit Oberbürgermeister Sören Link und dem Duisburger Polizeipräsidenten. Außerdem sagte die Stadt, man kontrolliere den Bereich regelmäßig und gehe Beschwerden konsequent nach.