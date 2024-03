﻿Kölner Zoll stellt mehr als 500 Kilo illegalen Shisha-Tabak sicher

" Für uns ist das eine Rekordmenge ", sagt Jens Ahland, Sprecher des Kölner Hauptzollamtes. " So viel unerlaubt hergestellten Shisha-Tabak hat der Zoll noch nie in einem einzelnen Geschäft gefunden ." Zum Teil wurde der Tabak in dem Laden getarnt als normaler Pfeifentabak in 200 Gramm-Dosen angeboten. So wollte der Händler offenbar die festgelegte Höchstmenge für Shisha-Tabak Verpackungen umgehen.

Maximal darf dieser Tabak nur in 25 Gramm-Portionen verkauft werden. In einem Kellerraum fanden Zollbeamte kistenweise Shisha-Tabak in Plastikverpackungen. Mutmaßlich sollte die unversteuerte Ware an Shishabars oder an Online-Kunden weiterverkauft werden.

Vorwurf der Steuerhinterziehung

Gegen den Betreiber des Tabakgeschäfts hat der Zoll ein Strafverfahren eingeleitet. Ihm wird vorgeworfen, Tabaksteuern in Höhe von 25.000 Euro hinterzogen zu haben. In drei weiteren Geschäften fand der Zoll unter anderem 70 Liter unversteuerte nikotinhaltige Flüssigkeit für E-Zigaretten. Auch in diesen Fällen sollen die Händler Steuern in Höhe von insgesamt 25.000 Euro hinterzogen haben.