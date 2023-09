Kölner Karnevalsmord - Zeuge mit konfuser Aussage 

Belastend scheint seine Aussage nicht mehr zu sein. Mehr als vier Stunden befragt allein die vorsitzende Richterin den 54 Jahre alten Mann. Der Zeuge hatte sich im vergangenen Dezember im Zusammenhang mit der Ausstrahlung der Sendung "Aktenzeichen XY" gemeldet. Der Fall der getöteten Petra Nohl am 14. Februar 1988, der in der Sendung rekonstruiert wurde, hat den Zeugen, wie der selbst sagt, nie wirklich losgelassen. Immer wieder sagt er, habe er das Gefühl gehabt, "dass er etwas damit zu tun hatte." Mit "er" ist sein ehemaliger Bekannter gemeint, der nun der Angeklagte in dem Verfahren ist. Der Zeuge hatte nach der Sendung XY der Kölner Polizei den Namen des Bekannten gegeben, der daraufhin festgenommen wurde.

"Mit der Polizei spricht man anders als mit Freunden"

Der Zeuge hatte nach der Aktenzeichen Sendung seinen Bekannten belastet, indem er nach Angaben der Polizei gesagt haben soll, dass in der Tatnacht dieser dem späteren Opfer gefolgt sei. In der Aussage vor dem Kölner Landgericht gab er an, dass er nicht mehr sagen könne, ob der Bekannte der Frau gezielt gefolgt sei. Man habe sich in der Nacht getrennt, und der Bekannte sei allein in eine bestimmte Richtung gelaufen, ob der Frau hinterher, könne er heute nicht mehr sagen.

Gemeinsame kriminelle Vergangenheit