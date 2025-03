Nach Solinger Brandanschlag: Weitere Indizien für rechtsextremes Motiv

Während diese Woche die Hinterbliebenen der Familie Zhilova in Solingen für ihre toten Verwandten beten und für Aufklärung demonstrieren, zeigen Recherchen des WDR-Magazins Westpol, dass es noch weitere, bisher unbekannte, Hinweise auf ein mögliches rechtsextremes Motiv des Angeklagten gibt.

Der Solinger Daniel S. hat im Prozess vor dem Wuppertaler Landgericht bereits gestanden, dass er das Haus in der Nacht vom 24. auf den 25. März 2024 in Brand gesteckt hat. Dort lebten mehrheitlich Menschen mit Migrationsgeschichte. Katya, Kancho, Galia und Emily Zhilova starben in den Flammen, 21 weitere Menschen wurden teils schwerst verletzt.