Kölner Ministranten in Rom: Protest-Rufe gegen Kardinal Woelki auf Wallfahrt

Bei seiner Predigt in der Papstbasilika am Montag drehten ihm zunächst nur einige, dann aber immer mehr Ministrantinnen und Ministranten den Rücken zu oder verließen die Kirche. Das berichten Augenzeugen, zudem ist dies auf einem Video zu sehen, das dem WDR zugespielt wurde. Zuvor waren demnach “Woelki muss weg”-Rufe zu hören.

Aktuell sind etwa 2.000 Ministrantinnen und Ministranten des Erzbistum Kölns auf Wallfahrt in Rom. Am Mittwoch treffen sie in einer Generalaudienz Papst Franziskus. Einen Abschluss findet die Reise am Freitag in Assisi.