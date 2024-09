DEL: Kölner Haie und Düsseldorfer EG kommen unter die Räder

Gabriel Fontaine (13., 39.), der Ex-Kölner Frederik Tiffels (36.), Eric Hördler (37.) und Liam Kirk (57., 60.) besorgten die Treffer für Berlin. Kölns Justin Schütz (31.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen. Marco Münzenbergers (59.) Tor war nur noch Ergebniskosmetik.

Kölner Haie durch Dreifach-Schlag außer Gefecht gesetzt

Die Eisbären begannen in der Kölner Arena stark, hatten viele hochkarätige Möglichkeiten im ersten Drittel, nutzten davon aber nur eine. Die Torschussbilanz wies im ersten Abschnitt 15:4 Versuche für die Gäste aus, Köln traf dabei immerhin in Person von Schütz den Außenpfosten. Ansonsten fehlte es häufig an Kreativität und Zielstrebigkeit im KEC-Angriffsspiel, wobei die Unterzahlsituationen von Köln diszipliniert gespielt wurden.