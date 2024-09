Dass Wirtz derzeit im Fußball als einer der wertvollsten Spieler der Welt gilt, hat Gründe: Mit 21 Jahren steht er noch am Anfang seiner Karriere, ist sehr dribbelstark und liefert als Vollstrecker wie Torvorbereiter verlässlich ab. Seine Champions-League-Premiere hat er in Rotterdam direkt mal mit einem Doppelpack eingeläutet - das gelang vor ihm noch keinem deutschen Spieler.

Alonso und Rolfes loben Auftritt von Wirtz

Dies bescherte dem deutschen Nationalspieler nicht nur seine erste und ziemlich sicher nicht letzte "Man of the Match"-Trophäe in der Königsklasse, sondern auch großes Lob seiner Vorgesetzten: "Er hat allen gezeigt, wie gut er ist", lobte Trainer Xabi Alonso bei DAZN , und Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes ergänzte: " So kann man seine Champions-League-Karriere starten. Er kommt immer besser in Fahrt in dieser Saison. "

Direkt zwei Tore in der ersten Halbzeit zu schießen, damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Florian Wirtz