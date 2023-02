Ukraine-Krieg und Aschekreuze: Kardinal Woelki am Aschermittwoch

Kardinal ist zurück - Kritik hält an

Im vergangenen Jahr hatte am Aschermittwoch die rund fünfmonatige Auszeit Woelkis geendet. Dennoch fehlte er damals beim " Aschermittwoch der Künstlerinnen und Künstler ". Der Kardinal wolle nicht, dass " dieses wertvolle Ereignis von den aktuellen kirchenpolitischen Spannungen überschattet wird ", erklärte das Erzbistum.

Kardinal Woelki am Aschermittwoch 2023 im Kölner Dom

Woelki war im Zuge der Missbrauchsaufarbeitung in eine Vertrauenskrise geraten, weshalb ihn Papst Franziskus in die Auszeit geschickt hatte. Der Papst verlangte zudem ein Rücktrittsgesuch vom Erzbischof, über das Franziskus bis heute nicht entschieden hat. Die Kritik am Kardinal reißt derweil nicht ab.

In Köln plakatierten Unbekannte an Karneval laut " Kölner Stadt-Anzeiger " Banner, die den Erzbischof von Flammen umgeben und mit der Aufschrift " Trendkostüm Defluencer " zeigt. Defluencing ist die Umkehr von Influencing, womit eine Art Werbung in den Sozialen Medien gemeint ist. Auch im Düsseldorfer Rosenmontagszug nahmen ihn die Narren mit einem Motivwagen aufs Korn.

Aschekreuz auch in Aachen

Im Aachener Dom waren die Messen in diesem Jahr besser besucht als in den letzten Jahren. Schon um sieben Uhr holten sich die ersten 70 Gläubigen ihr Aschekreuz ab - noch bevor viele von ihnen zur Arbeit gingen. Auch die zweite Messe um acht Uhr mit Bischof Helmut Dieser war gut besucht. Mit dabei waren auch Schüler des Kaiser-Karl-Gymnasiums.

Das Aschekreuz wird den Gottesdienstbesuchern direkt auf die Stirn gezeichnet. Das christliche Zeichen erinnert an die Vergänglichkeit des Menschen. Mit ihm zeigen Christen, dass sie bereit sind zu Buße und Umkehr. Nicht nur Verzicht soll in den vierzig Tagen bis Ostern im Vordergrund stehen, sondern auch die Besinnung.