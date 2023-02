70 Kilometer lange Verfolgungsfahrt endet mit Festnahmen in Troisdorf

Stand: 03.02.2023, 09:53 Uhr

Nach einer 70 Kilometer langen Verfolgungsfahrt von Rheinland-Pfalz bis nach Nordrhein-Westfalen hat die Polizei am frühen Morgen in Troisdorf zwei Männer festgenommen. Die beiden sollen zuvor in Selters, im Westerwald, in einen Supermarkt eingebrochen sein.

Von Christoph Hensgen