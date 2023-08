Wetter in NRW: Heiß und schwül, Gewitter möglich

Pünktlich zum Start der neuen Saison in der Fußball-Bundesliga kommt der Sommer noch einmal auf Touren. Wenn am Samstag Borussia Mönchengladbach in Augsburg und der VfL Bochum in Stuttgart spielen, wird es dort wohl trocken bleiben. Doch die Fussball-Fans von Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund und dem 1. FC Köln müssen sich bei den Partien ihrer Mannschaften in NRW im schlimmsten Fall auf Gewitter einstellen, in jedem Fall aber auf schweißtreibende Temperaturen.

Bereits in der Nacht auf Samstag bleibt es nach dem bis zu 31 Grad heißen Freitag noch fast überall über 20 Grad warm und schwül. Einzig in ländlichen Regionen und in Bergtälern fallen die Temperaturen auf 19 bis 16 Grad.

Bis zu 32 Grad und sehr schwül

Am Samstag scheint dann nach Angaben der WDR-Wetterredaktion vor allem in Westfalen noch die Sonne, bevor erneut vom Niederrhein Schauer und Gewitter aufziehen und sich am Nachmittag in Richtung Sauerland und Ostwestfalen verlagern. Dafür kommt dann vom Rheinland bis ins Münsterland wieder häufiger die Sonne raus.

Auch die Nacht auf Sonntag wird drückend schwül und bleibt bei Tiefstwerten von 22 bis 20 Grad sehr warm.

Sonntag mehr Sonne und weniger Regen

Am Sonntag wird es noch sonniger, bei ebenfalls leicht schwülen und sommerlich warmen Temperaturen, die aber knapp unter den 30 Grad bleiben.