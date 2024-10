Handytasche mit Magnetschloss

Wie das gehen soll? Wer doch ein Telefon bei sich hat, muss es in eine spezielle Tasche stecken, die verriegelt wird und sich nur in bestimmten Bereichen außerhalb des Konzertsaals wieder öffnen lässt. Ein amerikanisches Unternehmen hat die Taschen mit dem Magnetschloss erfunden, das nur an speziellen Entriegelungsstationen geöffnet werden kann.

Handy verschindet in einer verschließbaren Tasche

Das strikte Handyverbot ist nicht neu, ebenso wenig wie die verschließbaren Täschchen und die "Unlock-Stationen". Denn: Nicht nur Dylan ist genervt von der Handyflut im Konzertsaal, von all den gezückten Mobiltelefonen, die jede Szene auf der Bühne festhalten sollen. Immer häufiger beklagen auch andere Künstler, dass die vielen Smartphones ihre Konzerte stören können und bitten Fans freiwillig auf das Filmen und Fotografieren während der Shows zu verzichten.

Genervt von Dauerfilmern: Adele, Pink und Coldplay

Auch Sängerinnen wie Alicia Keys, Adele oder Pink sind seit Jahren genervt von der Filmerei. Die US -amerikanische Musikerin Alicia Keys ließ vor Jahren ebenfalls schon Handys während ihrer Konzerte verbieten. Superstar Adele knöpfte sich auf einem Konzert in Italien sogar einen weiblichen Fan von der Bühne aus vor und forderte die Frau auf, mit dem Filmen aufzuhören - unter dem Beifall anderer Fans.

"Please stop filming me, because I'm really here in real life" Sängerin Adele bei einem Konzert zu einem Fan im Publikum