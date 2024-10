Fan-Unmut und verspielte Führungen - der 1. FC Köln sucht den Krisen-Ausweg

Es war laut, gellend laut am Freitag in Köln: Doch anders als man das beim 1. FC Köln sonst gewohnt ist, nicht aufgrund der guten Stimmung. Die Rede ist vom einem gellenden Pfeifkonzert - gemeinhin bekannt als ein deutliches Zeichen der Unzufriedenheit - nach der Niederlage gegen den SC Paderborn. Der FC befindet sich in einer Formkrise und der Druck auf die Verantwortlichen wächst.