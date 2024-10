Düsseldorfer EG zwingt Spitzenreiter Berlin in die Verlängerung

Den Führungstreffer durch Kai Wissmann (18.) konterten die Gäste in Person von Philip Gogulla nur zwei Minuten später. Und auch der erneute Rückstand in der 38. Minute warf die DEG nicht aus der Bahn. Im Gegenteil: Durch die Tore von Tyler Gaudet (41.) und Alexander Ehl (59.) ging die DEG sogar in Front und durfte auf die ganz große Überraschung hoffen.

Pföderl und Müller als Düsseldorfer Spielverderber

Doch Leonhard Pföderl rettete den Hauptstadt-Klub mit seinem Ausgleich 13 Sekunden vor der Schlusssirene in die Overtime, dort traf dann Jonas Müller nach 92 Sekunden zum Sieg der Gastgeber.