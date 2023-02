Nach Krawallen von Nizza beginnt dritter Prozess

Es geht schnell weiter mit der juristischen Aufarbeitung des Blocksturms von angeblichen Kölner Fans am 08.September 2022. Auch dieser Fall ist mit Fotos und Videos laut Staatsanwaltschaft gut dokumentiert. Auf Fotos soll zum Beispiel zu sehen sein, wie der Angeklagte offenbar versucht, mit einem Absperrpfosten auf gegnerische Anhänger einzuschlagen. Weitere Fotos sollen ihn mit blutverschmiertem Gesicht und Oberkörper zeigen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, versuchte schwere Körperverletzung und schweren Landfriedensbruch begangen zu haben.

Dritter Prozess – bislang vier Angeklagte

Der Angeklagte gehört zur Ultra-Szene des 1.FC Köln. Schon bei einem anderen Prozess am vergangenen Dienstag vergangener Woche nannte ein szenekundiger Beamter der Kölner Polizei den Namen des heutigen Angeklagten, weil er ihm in Nizza aufgefallen sei. Der 31-jährige Angeklagte saß nach der Razzia, die die Kölner Staatsanwaltschaft initiiert hatte, im Oktober vergangenen Jahres mehrere Tage in Untersuchungshaft.

Morgen weitere Urteile?

Bereits morgen könnte das Kölner Amtsgericht in einem anderen Fall Entscheidungen verkünden: In dem Prozess geht es um zwei Männer aus dem Rechtsrheinischen, die in Nizza randaliert haben sollen, aber auch bei einem Freundschaftsspiel in der Kreisliga bei einer Prügelei dabei gewesen sein sollen.

Einer der Angeklagten saß von Oktober bis zum vergangenen Dienstag in Untersuchungshaft. Nach dem ersten Prozesstag in der vergangenen Woche kam er frei. Das führte an diesem Tag zu emotionalen Szenen.

Revision gegen Urteil im Bergisch Gladbacher Prozess

Der Angeklagte des ersten Prozess in diesem Zusammenhang hat inzwischen gegen das Urteil Revision eingelegt. Das Amtsgericht in Bergisch Gladbach hatte ihn ihn Ende Januar zu einem Jahr und sechs Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Er kam dennoch bis zu seinem Haftantritt auf freien Fuß. Durch die Revision wird er dann wohl mindestens so lange frei bleiben, bis die nächste Instanz eine Entscheidung getroffen hat.

In dem Fall von heute, dem dritten Prozess, könnte es noch heute ein Urteil geben

Über dieses Thema berichtet die Lokalzeit aus Köln heute auch im Hörfunk auf WDR 2 und im WDR Fernsehen um 19:30.